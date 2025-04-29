Петросян назвал дочь «бывшим членом семьи» и выписал из квартиры

Евгений Петросян добился через суд снятия с регистрации своей 56-летней дочери от первого брака из его московской квартиры. Причиной стали разрыв семейных связей. Дочь не поздравляет отца с днем рождения, сообщил телеграм-канал Mash.

В Хамовническом районном суде было рассмотрено дело по иску Петросяна против его дочери Викторины Петросян. Истец настаивал на лишении ответчицы права пользования жильем и снятии с регистрационного учета. Викторина и ее представители проигнорировали судебное заседание. В итоге суд встал на сторону Петросяна, удовлетворив его требования.

Согласно данным Mash, спор идет о квартире площадью 34 кв. м на Ростовской набережной, оцениваемой в 20 млн руб. Эти апартаменты ранее делились между Петросяном и его бывшей супругой Еленой Степаненко, после их развода.

Викторина не живет в этой квартире уже пять лет, с 2020 года она проживает в Соединенных Штатах, где ее отец приобрел ей жилье. Однако отношения между членами семьи разладились: они не поддерживают связь и не поздравляют друг друга с праздниками.

На протяжении семи лет она не предпринимала попыток вернуться в квартиру. Юморист назвал 56-летнюю Викторину «бывшим членом семьи», так как она длительное время проживает в США.

Ранее сообщалось, что Петросяна застали за флиртом с молодой блондинкой во время поминок Киркорова.