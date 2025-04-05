Кремль отреагировал на успех Овечкина в НХЛ с падением рекорда Гретцки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле пристально следят за успехами звезды отечественного и заокеанского хоккея Александра Овечкина, болеют за него. Комментарий его приводит ТАСС .

4 апреля, когда в Москве была уже ночь 5-го числа, российский хоккеист Александр Овечкин установил новый рекорд, повторив таким образом достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки, которое держалось аж с 1999 года.

Воспитанник московского «Динамо» и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил 894 шайбы в Национальной хоккейной лиге, и теперь Очередная шайба позволит российскому хоккеисту занять лидирующую позицию в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.

«Конечно же, следим внимательно! Болеем за него!» — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что сахалинские авиаторы нарисовали дроном в небе клюшку в честь Овечкина.

А в «Яндекс.Маркете» рассказали, что 31 марта стартовал проект в поддержку рекорда Александра Овечкина — веб-ресурс, где фанаты могут выразить свою поддержку. За первые дни работы на сайт поступило более 25 тысяч мессенджей с пожеланиями «Ови» от болельщиков.