Сбежавшая из России Пугачева разлучилась с детьми и Галкиным*

Исполнительница «Алых роз» Алла Пугачева осталась в кипрском особняке одна из-за того, что ее супруг-иноагент Максим Галкин* и близняшки Лиза и Гарри Галкины, уехали в новое место. Об этом стало известно KP.RU .

В 2022 году Алла Борисовна вместе с семьей перебралась в Израиль, куда часто приезжала на лечение. Вскоре звезды перебрались на Кипр, а также некоторое время позже жили в Юрмале. Недавние новогодние праздники супруги все же встретили в Лимасоле. После этого Максим Галкин* уехал с детьми отдыхать в Альпы. «Комсомолка» со ссылкой на соседей знаменитостей отмечает, что Пугачева часто остается одна. Галкин* зарабатывает на гастролях, катаясь по всему свету, нередко двойняшки также не находятся рядом с матерью.

Вопрос об образовании Лизы и Гарри Галкиных стоял остро. На Кипре школы не понравились юмористу после того, как дети уже получили знания в элитном учреждении Израиля King Solomon. Обучение там стоит 3,2 млн в год. Пришлось искать более дальнюю, но не менее дорогую альтернативу.

«После военных событий в Израиле Пугачева с мужем и детьми перебралась на Кипр. Тут они купили дом в Лимасоле еще до пандемии. Благодаря этой покупке вся их семья получила европейские паспорта. Но детям тут негде было учиться. Поэтому Галкин отправил Гарри и Лизу в Лондон, где они сейчас и живут. А к родителям приезжают лишь на каникулы», — рассказали «КП» соседи Пугачевой по Кипру.

Переезд в Лондон был запланирован прошлой осенью, когда Пугачеву заметили в Британии. Она подыскивала недвижимость, но судя по всему, для детей. В какую именно лондонскую школу они ходят пока неизвестно, но предполагают, что сумму семья платит немаленькую. При этом Галкину* и Пугачевой еще нужно содержать недвижимость в России, которую они не могут продать. По версии КП, в скором времени чета будет искать новые способы заработков.

Сама Алла Пугачева осталась на Кипре, и, предположительно, не решилась на переезд в Британию из-за климата, который считается не слишком благоприятным для сердечников.

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*признан иностранным агентом в России