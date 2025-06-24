Кремлев рассказал об итогах пари с Александром Емельяненко

Глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев сообщил, что российский боец MMA Александр Емельяненко не выполнил условия их спора. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на слова Кремлева.

Кремлев дал понять, что обещанная квартира не будет передана спортсмену. Он выразил надежду на улучшение здоровья Александра и его возвращение к тренировкам.

Напомним, что 20 января 2024 года между Кремлевым и Емельяненко было заключено пари, согласно которому, в случае отказа бойца от алкоголя и соблюдения спортивного режима в течение года, он должен был получить в подарок квартиру.

Ранее врач оценил шансы Емельяненко вернуться в ММА после операции.