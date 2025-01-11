Британский актёр Джуд Лоу сыграет роль президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник», режиссёром которого является Оливье Ассаяс. Об этом актер сообщил в интервью изданию Deadline.

В основе фильма — одноимённая книга Джулиано да Эмполи. В центре сюжета — Вадим Баранов, который в начале политической карьеры становится советником президента России.

Роль главы государства в начале его пути исполнит Джуд Лоу. Некоторые считают, что его образ списан с Владислава Суркова, российского государственного деятеля.

Напомним, 10 января Московский Художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова сообщил о смерти звезды Евгении Добровольской. Третья жена актера Михаила Ефремова долгие годы боролась с онкологией.