Крест в центре «порносцены»: активисты пошли на штурм Театра на Таганке за оскорбление православия

В Театре на Таганке в Москве назрел серьезный скандал. На спектакле «Тартюф» была использована конструкция в виде креста, которая вызвала возмущение у некоторых зрителей и представителей ряда общественных организаций. Они считают, что это может быть расценено как неуважение к религиозным чувствам.

Они опубликовали в соцсетях видео, в котором обратились к руководству театра с просьбой не нарушать закон и отказаться от проведения сомнительного перформанса. Однако их слова не были услышаны, и они получили отказ.

Руководитель театра Ирина Апексимова, по их словам, не стала давать комментарии, но суть претензий все еще не ясна.

Представители общественных организаций требуют, чтобы компетентные органы провели проверку спектакля и приостановили его показ до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства.

Граждане, проявившие инициативу, обратились в правоохранительные органы с заявлением, которое было зарегистрировано в книге учета сообщений о происшествиях под номером 19926 в отделе внутренних дел Таганского района города Москвы. В заявлении были упомянуты положения статьи 148 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за оскорбление чувств верующих.

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