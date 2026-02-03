Криштиану Роналду может уйти из «Аль-Насра»

Издание отмечает, что Криш чувствует себя несчастным в клубе и подыскивает себе варианты в Европе или американской МЛС.

Сообщалось, что португалец недоволен и трансферной политикой клуба, особенно в сравнении с конкурентами, в частности «Аль-Хилялем». Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года, однако после его перехода команда не смогла выиграть ни одного официального титула.

В нынешнем сезоне португалец забил 18 мячей в 22 матчах за клуб. Роналду поставил перед собой задачу достичь отметки в 1000 голов за карьеру, в настоящее время на счету ветерана 961 матч.

