Криштиану Роналду может уйти из «Аль-Насра»
Record: Роналду может покинуть «Аль-Наср»
Фото: [ФК «Аль-Наср»]
Португальский нападающий Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнится 41 год, может покинуть саудовский «Аль-Наср», сообщает Record.
Издание отмечает, что Криш чувствует себя несчастным в клубе и подыскивает себе варианты в Европе или американской МЛС.
Сообщалось, что португалец недоволен и трансферной политикой клуба, особенно в сравнении с конкурентами, в частности «Аль-Хилялем». Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года, однако после его перехода команда не смогла выиграть ни одного официального титула.
В нынешнем сезоне португалец забил 18 мячей в 22 матчах за клуб. Роналду поставил перед собой задачу достичь отметки в 1000 голов за карьеру, в настоящее время на счету ветерана 961 матч.
