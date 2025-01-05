Овечкин впервые высказался по поводу своего матерного видео на Новый год

Хоккеист из России, выступающий за команду Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин впервые высказался по поводу видео, которое появилось в сети и на котором он поздравляет с Новым годом, используя ненормативную лексику.

В социальных сетях ранее распространилось видео, на котором Александр Овечкин поздравляет с Новым годом, используя нецензурную лексику.

Как признался хоккеист, он не видит в произошедшем ничего огульного. А указанные кадры попросту утекли в Сеть из закрытой группы. Комментарий форварда приводит телеканал «Матч ТВ» в своем telegram-канале.

«Да уж… Слушайте, это вышло из закрытой группы. Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Все нормально», — передает слова Овечкина

Ранее сообщалось, что несущие постоянную вахту на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Алексей Овчинин, Александр Горбунов и Иван Вагнер в преддверии Нового года поздравили россиян, пожелав им мира, процветания и благополучия.