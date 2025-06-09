Криштиану Роналду назвал клуб, в котором продолжит карьеру
Криштиану Роналду заявил, что останется в «Аль-Насре»
Фото: [ФК «Аль-Наср»]
40-летний португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что продолжит выступать за саудовский «Аль-Наср».
«Мое будущее? В принципе, ничего не изменится. Останусь ли я в „Аль-Насре“? Да», — привел слова Роналду журналист Фабрицио Романо в своей соцсети.
Контракт Роналду с «Аль-Насром» истекает 30 июня. Ожидается, что в ближайшее время будет подписано новое соглашение.
Ожидалось, что звездный португалец покинет «Аль-Наср». Об этом намекал сам Роналду, написав в своей соцсети: «Глава окончена. История все еще пишется».
Интерес к Роналду проявляли сразу несколько клубов. Портал «Подмосковье сегодня» проанализировал варианты возможного продолжения карьеры нападающим.