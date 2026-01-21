Критик Сергей Соседов призвал Волочкову уйти со сцены

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью Общественной Службе Новостей обрушился с резкой критикой на балерину Анастасию Волочкову, прямо заявив, что ее время на сцене давно прошло. В беседе с Общественной службой новостей он выразил мнение, что Волочкова должна уступить место молодым талантам, поскольку, по его словам, в ней угасла последняя искра, когда-то привлекавшая публику.

Он характеризует нынешнюю Волочкову как «пьяную крупнотелую даму, которая разучилась танцевать», противопоставляя ее классическому образу хрупкой и изящной балерины. Критик подчеркивает, что, в отличие от великих предшественниц вроде Майи Плисецкой, сохранявших точеную фигуру и аристократизм до конца дней, Волочкова, по его мнению, демонстрирует совершенно иное поведение и публичный образ, далекий от эталонов балетной элиты.

Заявление Соседова стало не просто очередной критикой, а жестким вердиктом, подводящим черту под публичной карьерой балерины в ее нынешнем качестве. Итогом этого высказывания становится открытый вопрос о будущем Волочковой на сцене: сможет ли она проигнорировать столь категоричный призыв уйти или ей действительно предстоит решить, не превратилось ли ее присутствие в искусстве из достояния в препятствие для новых имен.

Ранее Волочкова рассказала об отчуждении с близкими накануне своего 50-летия.