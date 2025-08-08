Критик Соседов оценил желание Леонтьева вернуться на эстраду

Известный музыкальный эксперт Сергей Соседов выступил с резкой критикой в адрес намерения легендарного певца Валерия Леонтьева возобновить активную концертную деятельность после длительного перерыва. В интервью Общественной Службе Новостей Соседов не скрывал своего раздражения, подвергнув саму идею возвращения сомнению по нескольким ключевым причинам.

По мнению критика, разовый концерт может вызвать ностальгический восторг поклонников, но полноценное возвращение на эстраду чревато волной негатива («хейта») в адрес артиста. Соседов считает творчество Леонтьева безнадежно устаревшим: его хиты и сценический образ принадлежат другой эпохе и не находят места в современном музыкальном контексте.

Он считает, что Леонтьев спел все, что хотел, тем более у артиста больше нет ни прежнего голоса, ни сценической внешности, а потенциальное турне станет «цирком с конями» и «безумием». Он также усомнился в изначальной вокальной силе Леонтьева, отметив его ограниченный диапазон и отсутствие, по его мнению, выдающихся вокальных данных даже в лучшие годы.

Критик выразил надежду, что информация о возобновлении карьеры – всего лишь неудачная шутка.

