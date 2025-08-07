Продюсер Дворцов спрогнозировал судьбу Леонтьева после возвращения на сцену

После громкого заявления о завершении карьеры Валерий Леонтьев готовится к неожиданному возвращению на сцену. Как стало известно, легендарный артист может появиться на фестивале «Новая волна», который организует его давний друг Игорь Крутой. По словам продюсера Сергея Дворцова, это дружеская поддержка — Леонтьев вряд ли получит гонорар, максимум компенсацию расходов. Для Игоря Яковлевича многие готовы выступать бесплатно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что особый интерес вызывает возможная реакция молодой аудитории на возвращение звезды.

Эксперт отмечает любопытный тренд: зумеры массово увлекаются артистами прошлых лет, что уже помогло обрести вторую волну популярности Надежде Кадышевой и Татьяне Булановой. Однако Леонтьев, в отличие от них, не нуждается в хайпе — его статус легенды российской эстрады неоспорим.

По его мнению, возвращение Леонтьева может стать не просто ностальгическим событием, а доказательством того, что талант вне времени и поколений.

Ранее сообщалось, что Крутой уговорил Леонтьева нарушить творческий отпуск для «Новой волны».