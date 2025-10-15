Российский артист SHAMAN (Ярослав Дронов) сделал символический жест в сторону межгосударственных отношений, посвятив музыкальную композицию лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Этот шаг позиционируется как укрепление дружественных связей между Москвой и Пхеньяном, что открывает новые перспективы для культурной экспансии. Музыкальный критик Сергей Соседов видит в этом стратегический ход для завоевания азиатского рынка. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его оценке, корейская и китайская публика исторически восприимчива к ярким артистам с нестандартной внешностью и вокалом — именно такой образ когда-то сделал Витаса культовой фигурой в регионе. Дронов, обладающий харизмой и запоминающейся манерой исполнения, вполне соответствует этому архетипу.

По словам критика, успех Полины Гагариной в Китае подтверждает, что азиатская аудитория ценит сочетание мощного вокала с выразительной внешностью, которую критик характеризует как «эльфийскую». SHAMAN обладает схожим потенциалом, однако для полноценного прорыва ему потребуется адаптировать материал под локальную культуру.

Он резюмировал, что итогом такой культурной дипломатии может стать превращение российского артиста в новую звезду азиатской сцены. Ключевым фактором успеха станет готовность Дронова записать композицию на корейском языке, что будет воспринято не просто как творческий жест, а как знак глубокого уважения к национальной культуре.

