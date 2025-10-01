Грань между шоу-бизнесом и большой политикой вновь оказалась в центре внимания после неординарного поступка певца SHAMANа. Музыкант передал своей возлюбленной Екатерине Мизулиной право управления политической партией «Мы», что многие расценили как его завуалированное намерение войти в политическое пространство. Резкую реакцию на эту ситуацию выразил депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Парламентарий заявил, что подобные эксперименты артистов с политикой абсолютно недопустимы и подрывают конституционные основы. «Дронов — музыкант! Вот пусть и занимается музыкой, пением и так далее, ему в политике нечего делать», — подчеркнул он, осудив сам факт дарения политической организации.

Он предложил законодательно ограничить возможности представителей шоу-бизнеса занимать государственные должности без соответствующего образования. По его убеждению, ни один артист не должен становиться депутатом без глубоких знаний в области внутренней и внешней политики, дипломатии и юриспруденции.

По словам депутата, инцидент с передачей партии спровоцировал серьезную дискуссию о профессиональных критериях в политике. Парламентарий призвал оставить государственное управление тем, кто обладает необходимой компетенцией, оставив артистам возможность реализовывать себя в творчестве, а не в политических баталиях.

