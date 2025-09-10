Чеботина взялась за старое: артистке придется выплатить компенсацию за плагиат чужих песен

Певицу Люсю Чеботину обвинили в плагиате музыки Limp Bizkit и 50 Cent. Девушка в четырех случаях нарушила не только авторские права, но и смежные права на фонограммы, принадлежащие российским лейблам. Что грозит девушке за нарушение прав, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

Сумма иска, который готовится против артистки Всемирной организацией авторской собственности, составляет 76 тыс. рублей.

«Музыка у автора аранжировки могла быть создана по наитию. Но если иск предъявлен, это не административное и уголовное наказание, это гражданская ответственность», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

К певице, продолжил он, также могут быть предъявлены какие-либо дополнительные требования.

«В зависимости от этого, может быть добровольная уплата данной суммы иска в качестве возмещения и мирового урегулирования в данном вопросе. Я думаю, что это основной вариант, который рассматривается и, по всей вероятности, он будет проведен», — заключил Капштык.

Это не первый случай, когда Чеботину заподозрили в плагиате. Так, хейтеры в соцсетях указывали на схожесть выступлений российской звезды с концертами певицы Адель, а также образами Тейлор Свифт. Тогда Чеботина смогла дать отпор обидчикам, новому скандалу еще предстоит пережить кульминацию.

