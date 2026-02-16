Кросби объяснил, почему Малкину рано уходить из НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в разговоре с ТАСС высказался о будущем своего многолетнего партнера Евгения Малкина в НХЛ.

Контракт 39-летнего россиянина с клубом истекает по окончании нынешнего сезона. Кросби заявил, что Малкину еще рано думать о прощальном матче.

«Он выглядит очень хорошо, и я думаю, что он еще долго не остановится», — сказал капитан «Питтсбурга».

Малкин проводит отличный сезон в НХЛ, набрав 44 (13+31) очка в 41 матче. Россиянин помогает «Питтсбургу» сенсационно удерживаться в зоне плей-офф. «Пингвинз» занимают пятое место в Восточной конференции, набрав 70 очков в 57 матчах.

Сборная Канады уверенно вышла в четвертьфинал олимпийского хоккейного турнира, одержав три победы в группе. Сидни Кросби является капитаном национальной сборной.