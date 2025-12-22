Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс» забросил шайбу и сделал результативную передачу, установив клубный рекорд всех времен.

Кросби обошел великого Марио Лемье и стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга». Теперь в его активе 1724 (645+1079) очков. У «Супермарио» было 1723 (690+1033) балла.

38-летний капитан «Питтсбурга» является лучшим бомбардиром среди действующих игроков, и занимает восьмое место за всю историю лиги. На десятой позиции капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 1654 очка. Возглавляет список бомбардиров за всю историю НХЛ недосягаемый Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 очков.

Ранее сообщалось, что антирекордная серия Овечкина без заброшенных шайб достигла восьми матчей.