Овечкин установил антирекорд в нынешнем сезоне НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ) продлил свою серию без заброшенных шайб до восьми матчей.

4 декабря GR8 сделал дубль в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:1), но с тех ворота соперников остаются для него будто заколдованными.

В игре с «Детройтом» Овечкин был одним из самых активных на площадке. Проведя 17:28 на льду, нападающий совершил пять бросков в створ ворот (лучший показатель в матче), но вновь остался без гола.

Этот отрезок был не слишком удачным и для всей команды «Вашингтона» — шесть поражений в восьми матчах, семь набранных очков. При этом «Кэпиталз» занимают высокое третье место в Восточной конференции.

Всего в активе Овечкина 31 (14+17) очков в 36 играх сезона.

