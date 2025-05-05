Кросби сыграет на чемпионате мира

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сыграет за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Швеции и Дании с 9 по 25 мая.

37-летний Кросби отправится на чемпионат мира впервые с 2015 года. Тогда знаменитый нападающий сумел завоевать свой единственный титул чемпиона мира. Со сборной Канады Кросби дважды выигрывал Олимпийские игры, а с «Питтсбургом» трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне «Питтсбург» не пробился в плей-офф, так что Кросби получил пару недель отдыха перед чемпионатом мира.

Известно, что за Канаду на чемпионате мира также сыграют защитники Ноа Добсон («Айлендерс»), Брэндон Монтур, Райкер Эванс (оба — «Сиэтл»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»), Маккензи Уигар («Калгари»), нападающие Райан О’Райлли («Нэшвилл»), Трэвис Конекны, Тайсон Фоерстер (оба — «Филадельфия»), Бо Хорват («Айлендерс»), Макклин Селебрини («Сан-Хосе»), Адам Фантилли, Кент Джонсон (оба — «Коламбус»).

Возглавит сборную Дин Эвасон из «Коламбуса».

Ранее в НХЛ определились все участники четвертьфинала Кубка Стэнли.