Крупные спортивные стройки и обновление стадионов: Нижегородская область готовит ряд проектов на 2026 год

Нижегородская область активно готовится к реализации целого ряда значимых спортивных проектов в 2026 году. Согласно данным регионального министерства спорта, приоритетным и самым масштабным объектом станет новая Ледовая арена на Стрелке в Нижнем Новгороде, которая уже практически готова к эксплуатации. Сейчас на объекте завершаются пусконаладочные работы, что означает скорое открытие долгожданного современного комплекса для жителей и спортсменов. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Однако этим планы не ограничиваются. Параллельно в регионе будет завершен капитальный ремонт исторического стадиона «Динамо», а также пройдет масштабное обновление двух важных объектов для водных видов спорта — нижегородского бассейна «Дельфин» и физкультурно-оздоровительного комплекса в Урене. Эти работы направлены на приведение существующей инфраструктуры в соответствие с современными стандартами и повышение ее доступности.

Кроме ремонта крупных объектов, большое внимание уделяется развитию массового спорта на местах. В планах на год — установка трех «умных» спортивных площадок, оснащенных современным оборудованием, десяти малых площадок для подготовки и сдачи норм ГТО, а также пяти модульных лыжных баз в различных муниципалитетах. Это позволит создать точки притяжения для здорового образа жизни в шаговой доступности для жителей разных районов области.

Таким образом, итогом 2026 года в регионе должен стать существенный качественный скачок в развитии спортивной инфраструктуры. Открытие флагманской Ледовой арены и модернизация ключевых объектов в Нижнем Новгороде будут сочетаться с системной работой по вовлечению в спорт жителей малых городов и сел через создание новых, доступных площадок. Такой комплексный подход направлен на то, чтобы сделать занятия спортом неотъемлемой и удобной частью жизни для максимального числа нижегородцев.

