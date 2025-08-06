Крутой уговорил Леонтьева нарушить творческий отпуск для «Новой волны»

Народный артист РФ, 76-летний Валерий Леонтьев совершит творческое возвращение — впервые за девять лет он выступит в Казани по личной просьбе композитора Игоря Крутого. Об этом стало известно Mash.

По данным источника, объявивший в 2014 году о завершении концертной деятельности Леонтьев сделает исключение для фестиваля «Новая волна» и исполнит пять своих легендарных хитов, включая «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай».

Как отмечает телеграм-канал, переговоры с живой легендой эстрады велись около полугода. Отмечается, что Леонтьев дал согласие только после настойчивых уговоров Крутого.

Сейчас артист активно готовится к выступлению, соблюдая строгий режим с ежедневным плаванием и пробежками. Певец также заказал новые сценические костюмы и приступил к работе над свежими аранжировками всех пяти композиций.

Фестиваль «Новая волна» пройдет с 21 по 26 августа, но точная дата выступления Леонтьева пока держится в секрете. Для артиста подготовили особые условия — круглосуточный автомобиль премиум-класса с персональным водителем и усиленную охрану.

Это станет лишь третьим появлением Леонтьева на российской сцене за последние пять лет — ранее он выходил только на юбилейных концертах Крутого в Москве.

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