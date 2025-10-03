«Крылья Советов» объявили о возобновлении карьеры 75-летним футболистом

Он является легендой самарского клуба, провел за «Крылья» 413 матчей, а в настоящее время является членом Совета директоров и возглавляет отдел по работе с ветеранами футбола.

«Футболист будет выступать под 75 номером. Он уже провел свою первую тренировку, а также отправится вместе с командой на матч с «Рубином», — говорится в сообщении.

На официальном сайте клуба Валерьян Панфилов значится как футболист, однако на сайте РПЛ в заявке самарского клуба ветеран отсутствует.

