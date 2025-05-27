«Крылья Советов» распрощались с тренером Осинькиным

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин покидает самарский клуб. По решению сторон, заканчивающийся со специалистом контракт не будет продлен.

Игорь Осинькин проработал в Самаре пять лет. Он принял команду в ФНЛ и в первый же сезон вывел ее в высший дивизион российского футбола. В следующем сезоне команда финишировала на восьмом месте в РПЛ. В нынешнем турнире команда заняла десятое место.

В последние годы «Крылья Советов» активно поставляли игроков в сильнейшие команды страны. За самарцев выступали Александр Соболев, Иван Сергеев, Влад Сарвели, Юрий Горшков, Максим Глушенков, Антон Зиньковский и другие известные футболисты.

В клубном пресс-релизе особо подчеркивается умение Осинькина работать с молодыми футболистами и выводить их на новый уровень.

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