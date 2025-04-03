«Крылья Советов» собрались выкупить Зиньковского у «Спартака»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер‑Абрамян заявил «Матч ТВ», что летом клуб рассмотрит возможность выкупа вингера Антона Зиньковского у «Спартака», если тот хорошо себя проявит в оставшихся матчах РПЛ.

Функционер подчеркнул, что этого футболиста любят болельщики, «для Самары он не посторонний».

Летом 2022 года Зиньковский перебрался в «Спартак» именно из «Крыльев Советов». Трансфер обошелся красно-белым в 3,2 млн евро. В нынешнем сезоне полузащитник, и ранее не имевший твердого места в стартовом составе, после прихода Деяна Станковича и вовсе перестал выходить на поле.

Зимой «Спартак» отдал Зиньковского в аренду «Крылья Советов». В первых трех матчах после возвращения в Самару футболист выходил с первых минут, а в игре с «Локомотивом» (5:1) — на замену. Результативными действиями полузащитник пока не отметился.

Ранее полузащитник «Краснодара» Александр Черников раскрыл, кем бы он мог стать, если бы не футбол.