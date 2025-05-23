«Крыльям Советов» на год запретили покупать футболистов

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» не сможет покупать новых футболистов в два ближайших трансферных окна. Об этом сообщило «РБК Спорт» со ссылкой на источники.

Отмечается, что данный запрет связан с существенной задолженностью клуба перед «РТ-Капитал» — структурой, входящей в государственную корпорацию «Ростех». Так, общая сумма долгов клуба превышает 900 млн руб.

Источники рассказали, что несмотря на ограничения, в случае продажи кого-то из игроков у клуба все-таки будет право потратить вырученную сумму на трансфер.

Ранее в «Крыльях Советах» сообщили, что клуб получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в новом сезоне. Председатель совета директоров Дмитрий Яковлев отметил, что финансовое положение клуба остается стабильным.

В турнирной таблице РПЛ после 29 туров клуб «Крылья Советов» занимает десятое место. В последнем, 30 туре, чемпионата России команда сыграет с воронежским «Факелом» 24 мая.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Марцел Личка может возглавить «Крылья Советов» или «Пари НН».