Крым и МГУ подписали соглашение о сотрудничестве

В ходе выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством курортов и туризма Республики Крым и МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что подписанный документ подразумевает развитие туристско-рекреационной деятельности и подготовку кадров высшей квалификации для туризма на полуострове. В ходе мероприятия было отмечено, что туризм в Крыму является жемчужиной России. Кроме того, сотни тысяч рабочих мест могут появиться на полуострове, которые помогут развивать туризм не только в указанном регионе, а также и в соседних.

Добавляется, что нужно тщательно проанализировать способы создания новых курортов и санаториев без нарушения природного баланса и без нанесения вреда Черному и Азовскому морям.

Ранее сообщалось, что Республика Башкортостан окажет помощь в развитии медицинского туризма в Республике Крым.