Республика Башкортостан окажет помощь в развитии медицинского туризма в Республике Крым

Республика Башкортостан окажет помощь в развитии направления медицинского туризма на полуострове Крым. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что данный вид отдыха набирает большую популярность, а Башкортостан является его основателем и имеет большой опыт в указанной сфере. Полуостров Крым является уникальной природной зоной, имеющей море и свои экономические преимущества, которые также позволят привлекать к себе пациентов.

Ранее первый вице-президент РСТ Барзыкин заявил о росте востребованности санаториев в России.