Ксения Раппопорт навестила Аглаю Тарасову после ее задержания с наркотиками

Российская актриса Ксения Раппопорт навестила дочь Аглаю Тарасову спустя четыре дня после ее задержания с наркотическим веществом, пишет SHOT.

Отмечается, что актриса была у дочери около трех часов, после чего вышла из подъезда и скрылась на черном Mercedes.

Тарасова, известная по сериалам «Интерны» и фильму «Холоп», не выходит из своей квартиры четвертые сутки после судебного заседания. При этом по решению суда покидать жилье ей запрещено только в ночное время. Все необходимое звезде доставляет помощник.

Ксения Раппопорт в последние годы редко появляется в России — после критики специальной военной операции (СВО) она перестала сниматься в отечественных проектах.

По некоторым данным, актриса проживает в Италии, где владеет виллой на морском побережье. Однако она продолжает вести бизнес в России через действующее ИП и сохраняет недвижимость в Москве — квартиру площадью около 200 кв. м в элитном районе Хамовники, приобретенную уже после начала СВО.

Ранее сообщалось, что у попавшей под статью актрисы Аглаи Тарасовой нашли баснословные доходы.