У попавшей под статью актрисы Аглаи Тарасовой нашли баснословные доходы

Актриса Аглая Тарасова, известная по драме «Лед», оказалась в центре уголовного скандала. После этого начались предположения, что карьера знаменитости серьезно изменится после инцидента. Звездные обозреватели считают, что перемены могут отразиться на заработках, которые, как выяснила KP.RU, были действительно большими.

Финансовое положение актрисы ранее казалось безупречным, но теперь может пошатнуться. Ее гонорары за съемочный день достигали 300 тысяч рублей, а за один проект она могла получать до 18 миллионов. Дополнительный доход приносили рекламные контракты с крупными брендами. Однако продюсеры кинопроектов крайне чувствительны к репутационным рискам. Даже при сохранении свободы, неопределенность судебного процесса и испорченный публичный образ на долгое время могут закрыть для нее двери крупных студий.

«Она выборочно относится к проектам. Было из чего выбирать. Гонорары хорошие. От 300 тыс. руб.», — рассказал «КП» продюсер одного из кинопроектов.

Напомним, по версии следствия, при возвращении из Израиля в багаже Аглаи был обнаружен вейп с картриджем, содержащим 0,38 грамма масла каннабиса. Учитывая, что история развернулась после поездки, в аэропорту оно автоматически попало под категорию контрабанды наркотических средств. По этой статье ответственность наступает за любой, даже минимальный объем.

Ранее сообщалось, что суд освободил актрису Аглаю Тарасову из-под стражи.