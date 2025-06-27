«Кто это?»: вингер «Боруссии» отреагировал на присутствие на матче Вэнса и Инфантино

Вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми отреагировал на присутствие на матче с «Ульсаном» почетных гостей — вице-президента США Джей Ди Вэнса и президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Честно говоря, я не знаю, кто они», — сказал футболист сборной Германии.

Когда ему объяснили, о ком идет речь, 23-летний полузащитник пояснил, что плохо запоминает имена.

Адейеми выступает за «Боруссию», куда он перебрался из «Зальцбурга», с 2022 года. В минувшем сезоне вингер забил семь мячей и отдал шесть передач в Бундеслиге, а также отметился пятью голами и передачей в Лиге чемпионов.

Матч «Боруссия» — «Ульсан» (1:0) на клубном чемпионате мира сопровождался беспрецедентными мерами безопасности из-за появления на игре Вэнса. В частности, на крыше арены в Цинциннати были размещены снайперы.