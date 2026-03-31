«Кто не пьет и не курит — опасные люди»: Волочкова взбесила хейтеров после слухов об алкоголизме

Анастасия Волочкова вцепилась в слухи о своем здоровье зубами и не отпускает. Балерина жестко прошлась по журналистам, распространившим информацию о том, что она якобы находится в критическом состоянии из-за алкогольной зависимости. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Волочковой, спившемуся человеку невозможно было бы работать над новыми проектами и заниматься в том объеме, в котором занята она. Затем балерина перешла в наступление и добавила крылатую фразу, которую уже разобрали на цитаты: «Кто не курит и не пьёт — опасные люди, от которых можно ждать подстав».

Однако главное испытание для Волочковой сейчас, по ее словам, — вовсе не публичные обвинения, а запрет на танцы после тяжелой операции. Балерина призналась, что «лезет на стены» и рвется в зал, но врачи разрешают заниматься только под присмотром профессионалов. Прежний опыт, когда она начала тренировки слишком рано и разошелся шов, научил осторожности. Восстановление займет еще около месяца.

В конце артистка посоветовала всем жить своей жизнью. Судя по ее реакции, сплетни о пьянстве она восприняла как личное оскорбление, и теперь расплачиваться за них будут те, кто их запустил. А пока Волочкова, отбив атаку, готовится к возвращению на сцену. И обещает, что сделает это громко.

