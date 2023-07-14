Кубок президента Федерации шахмат Карякина начнется в Подмосковье

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной в следующую субботу начнется первый этап Кубка президента Федерации шахмат Подмосковья, международного гроссмейстера Сергея Карякина. Об этом сообщили в областном Минспорте.

В сообщении уточнили, что соревнования будут состоять из трех этапов. Второй и третий этапы пройдут в парке «Елочки» Домодедово и усадьбе Гребнево в Щелково в августе и сентябре соответственно. Участники сыграют турнир по быстрым шахматам с контролем 10 минут на партию с добавлением пяти секунд за каждый сделанный ход. Заполнить заявку для участия можно здесь.

Напомним, что впервые Кубок прошел в Подмосковье в 2022 году, он стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.