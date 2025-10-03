Кучеров блеснул в горячем флоридском дерби

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжаются предсезонные матчи. В очередной игре сошлись две команды из одного штата — «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз».

Матч в Тампе получился очень горячим, по ходу его прошло сразу несколько драк и стычек. В сумме обе команды набрали 186 минут штрафного времени.

«Тампа» в итоге одержала убедительную победу — 5:2. Одним из главных героев матча стал российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, отдавший три голевые передачи. Нападающий ассистировал своим партнерам по звену Джейку Генцелу (дважды) и Брэйдену Поинту. Еще по разу отличились Энтони Сирелли и Конор Гики. У «Флориды» шайбы забрасывали Еету Луостаринен и защитник Сет Джонс.

Напомним, «Флорида» два года подряд выбивала «Тампу» в первом раунде Кубка Стэнли, а затем выигрывала трофей.

Ранее в НХЛ выписали максимальный штраф форварду «Оттава Сенаторз» Нику Казинсу, ударившего клюшкой по рукам российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.