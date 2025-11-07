Кучеров и Барбашев обменялись дублями в матче друг против друга

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли в гостях «Вегас Голден Найтс» со счетом 6:3.

Первый период завершился в пользу хозяев — 2:0, причем обе шайбы забросил российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев. «Тампа» сравняла счет по итогам второго периода, а в заключительном игровом отрезке окончательно переломила ход встречи.

Лидер «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал результативную передачу — Брэндону Хейглу на пустые ворота. Россиянин был признан первой звездой матча.

В активе пропустившего несколько игр из-за болезни Кучерова уже 14 (7+7) очков, столько же и у Барбашева — 6+8.

«Тампа» одержала пятую победу в шести матчах и занимает девятое место в Восточной конференции с 16 очками. «Вегас» с 17 очками идет пятым в Западной конференции.

