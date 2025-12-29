Кучеров оформил второй дубль за два дня
Форвард «Тампы» Кучеров сделал второй дубль подряд
Фото: [ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»]
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:4 Б).
Российский форвард забросил две первые шайбы в игре. «Тампа» вела со счетом 4:1, но довела дело до серии буллитов. В составе «Монреаля» россиянин Иван Демидов отметился голом и результативной передачей.
Кучеров сделал дубль во втором матче за два дня. Ранее он помог своей команде обыграть в принципиальном поединке «Флорида Пантерз» со счетом 4:2.
В споре лучших российских бомбардиров Кучеров оторвался от Кирилла Капризова. У форварда «Тампы» 49 (17+32) очков, у нападающего «Миннесота Уайлд» — 46 (23+23). В общем списке бомбардиров Кучеров и Капризов занимают седьмое и восьмое места, возглавляет рейтинг Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», у которого уже 68 (24+44) баллов.
Ранее букмекеры оценили шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина забросить 30 и более шайб в сезоне.