Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка в матче с «Баффало Сейбрз» и фактически обеспечил себе победу в бомбардирской гонке в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Регулярный чемпионат еще не завершился, но россиянин фактически стал недосягаем для конкурентов. Лидер «Тампы» набрал 119 (36+83) очка. У ближайшего преследователя Нэтана Маккиннона 116 баллов, но он уже не сможет пополнить свой бомбардирский счет, поскольку его «Колорадо» уже сыграло все матчи в регулярном чемпионате. Третий в списке бомбардиров, Леон Драйзайтль, набрал 106 очков. За два матча, оставшихся у «Эдмонтона», отставание от Кучерова не отыграть, к тому же последние матчи немецкий форвард пропускает из-за травмы.

По окончании чемпионата Никита Кучеров получит «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру). Это будет уже третий его трофей, ранее он набирал больше всех очков в 2019 и 2024 годах.

Всего, помимо Кучерова, россияне выигрывали «Арт Росс Трофи» трижды — два раза Евгений Малкин, один раз Александр Овечкин. Среди действующих игроков в НХЛ больше трофеев только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» — пять.

Ранее владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис подтвердил, что Александр Овечкин следующий сезон проведет за клуб из столицы США.