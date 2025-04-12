В «Вашингтоне» подтвердили, что Овечкин проведет следующий сезон за клуб

У 39-летнего нападающего остается год по контракту с «Вашингтоном», и Овечкин намерен его отработать. Капитан «Кэпиталз» зарабатывает по этому соглашению $9,5 млн в год.

Леонсис отметил, что о дальнейшем будущем Овечкина говорить пока преждевременно, потому что Александр еще не принял решения.

6 апреля в матче с «Нью-Йорк» Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в карьере и установил абсолютный рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя знаменитого канадца Уэйна Гретцки.

Портал «Подмосковье сегодня» рассказывал, что может ожидать в будущем Овечкина и «Вашингтон» после установления рекорда.