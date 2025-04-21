Кучеров вошел в число претендентов на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ

На первое место они поставили нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, который стал лучшим снайпером регулярного чемпионата с 52 шайбами. Вторым претендентом они назвали Нэтана Маккиннона из «Колорадо», а лучшего бомбардира турнира Никиту Кучерова (121 очко) определили только на третье место. Также в пятерку лучших попали вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак и нападающий «Монреаля» Ник Сузуки.

Кучеров и в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром и претендовал на приз лучшему игроку. Но тогда журналисты отдали трофей Маккиннону. Впрочем, у российского лидера «Тампы» свой «Харт» тоже есть, Кучерова признали лучшим в 2019 году. Драйзайтль удостаивался почетного приза в 2020-м.

Лауреат определится голосованием представительств Ассоциации журналистов НХЛ в каждом из городов, где есть клубы лиги.

Никита Кучеров уже в третий раз в карьере набрал 120+ очков. Из действующих игроков только у Коннора Макдэвида столько же сезонов с таким результатом.