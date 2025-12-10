Кучеров вошел в пятерку лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на пятое место среди российских бомбардиров в НХЛ.

В матче с «Монреаль Канадиенс» (6:1) россиянин забросил 13-ю шайбу в сезоне и отдал 23-ю передачу. Эти два очка позволили Кучерову достичь отметки в 1030 очков в НХЛ и обойти в списке лучших российских бомбардиров лиги Алексея Ковалева (1029).

Больше Кучерова очков набрали Александр Овечкин (1652), Евгений Малкин (1375), Сергей Федоров (1179) и Александр Могильный (1032). Очевидно, что в ближайших матчах лидер «Тампы» обойдет и Могильного.

«Тампа» набрала 36 очков в 30 матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции, лидируя при этом в Атлантическом дивизионе.

Ранее в НХЛ отреагировали на идею президента ФХР Вячеслава Третьяка пригласить в Россию клуб «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным.