«Получилось захватывающе»: Бобровский высказался о драке с вратарем «Сан-Хосе»

Вратарь «Флориды» Бобровский о драке с Недельковичем: «Получилось захватывающе»
Фото: [ХК «Флорида Пантерз»]
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал свою драку с коллегой по амплуа из «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем.
В третьем периоде матча регулярного чемпионата в зоне «Сан-Хосе» возникла массовая потасовка. В ней принял участие и американский вратарь «Акул». Бобровский, увидев, что силы неравны, прикатил с противоположного конца площадки и вызвал Недельковича на бой.
«Получилось захватывающе, но, очевидно, это не то, чем я зарабатываю на жизнь. Но что случилось, то случилось. У нас был хороший бой», — приводит слова Бобровского The Athletic.
Победителем в драке можно считать Недельковича, так как после обмена ударами ему удалось повалить россиянина на лед. В игре победа также досталась «Сан-Хосе» — 4:1.
Обладатель Кубка Стэнли двух последних лет «Флорида» на данный момент находится вне зоны плей-офф. Команда Бобровского занимает 12-е место в Восточной конференции.
Ранее Алекс Неделькович заявил, что с удовольствием бы повторил поединок с Бобровским.