«Получилось захватывающе»: Бобровский высказался о драке с вратарем «Сан-Хосе»

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал свою драку с коллегой по амплуа из «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата в зоне «Сан-Хосе» возникла массовая потасовка. В ней принял участие и американский вратарь «Акул». Бобровский, увидев, что силы неравны, прикатил с противоположного конца площадки и вызвал Недельковича на бой.

«Получилось захватывающе, но, очевидно, это не то, чем я зарабатываю на жизнь. Но что случилось, то случилось. У нас был хороший бой», — приводит слова Бобровского The Athletic.

Победителем в драке можно считать Недельковича, так как после обмена ударами ему удалось повалить россиянина на лед. В игре победа также досталась «Сан-Хосе» — 4:1.

Обладатель Кубка Стэнли двух последних лет «Флорида» на данный момент находится вне зоны плей-офф. Команда Бобровского занимает 12-е место в Восточной конференции.

Ранее Алекс Неделькович заявил, что с удовольствием бы повторил поединок с Бобровским.