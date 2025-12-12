Кучеров вышел на четвертое место в списке российских бомбардиров НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (8:4) Кучеров записал на свой счет сразу четыре результативные передачи. Всего в активе форварда «Тампы» 1034 (370+664) очка в 831 матче, и он обошел завершившего карьеру Александра Могильного, у которого было 1032 (473+559) балла в 990 играх.

Возглавляет рейтинг российских бомбардиров Александр Овечкин (1652 очка), далее следуют Евгений Малкин (1375) и Сергей Федоров (1179).

В текущем сезоне НХЛ Кучеров является лучшим бомбардиром среди россиян — 40 (13+27 очков), текущее девятое место. Лидирует в бомбардирской гонке Нэтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» с 53 (25+28) баллами. Кучеров два сезона подряд выигрывал «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру сезона).

