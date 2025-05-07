«Куда я без рыбалки, без друзей?»: Быстров рассказал, почему отказался от перехода в АПЛ

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров в интервью «РБ Спорт» рассказал , почему в свое время отказался от предложений из Английской премьер-лиги.

«У меня было четкое понимание, что туда не хочу, туда не поеду. Люблю нашу родину. Куда-то ехать, остаться без рыбалки, без друзей и родственников было невозможно», — признался Быстров.

Он отметил, что в этом сезоне «Зенит» уступает в чемпионской гонке «Краснодару» из-за того, что в составе петербургской команды слишком много бразильцев. Быстров считает, что нынешний лимит слишком мягкий и русских футболистов должно быть больше в команде.

Ранее стало известно, что российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин решил получить норвежское гражданство.