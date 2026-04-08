Кудашов рассказал о молниеносных переговорах с «Автомобилистом»

Назначенный главным тренером «Автомобилиста» Алексей Кудашов рассказал «Матч ТВ» о том, как прошли переговоры с уральским клубом.

Екатеринбуржцы проиграла в первом раунде Кубка Гагарина «Салавату Юлаеву» (2-4). Во вторник, 7 апреля, «Автомобилист» сообщил об увольнении Николая Заварухина и назначении Алексея Кудашова, который до этого четыре с половиной сезона отработал в «Динамо» и был уволен в ноябре прошлого года.

«Они проиграли, и через несколько минут мне позвонили. Переговоров практически не было. Согласие я дал сразу. Я думаю, игроки столько не общаются, подписывая контракты так молниеносно», — сказал Кудашов.

Специалист признался, что переговоры прошли очень гладко. Он представил свою программу развития клуба, рассказал о своих методах и требований, и в большинстве пунктов стороны сошлись.

Кудашов сообщил, что уже в ближайшее время отправится в Екатеринбург, чтобы немедленно приступить к работе.

Ранее стало известно, что челябинский «Трактор» готов рассмотреть вопрос возвращения Евгения Кузнецова в родной город.