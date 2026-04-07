«Трактор» готов вернуть Евгения Кузнецова в родной Челябинск

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал на пресс-конференции, что клуб может рассмотреть вопрос о подписании обладателя Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Кузнецов родился в Челябинске и играл за «Трактор» до отъезда в НХЛ. Но после возвращения из-за океана он подписал контракт не с родным клубом, а со СКА. В нынешнем сезоне нападающий начинал в «Металлурге», а затем перешел в «Салават Юлаев».

«Мы в свое время сделали очень хорошее предложение, которое Евгений не принял. Никаких обид нет, здесь ничего личного. Если он по каким-то причинам не продлит контракт с „Салаватом Юлаевым“ и у него будет желание играть в „Тракторе“, мы эту возможность рассмотрим», — сказал Волков.

В шестом матче серии с «Автомобилистом» результативные действия звездного форварда помогли уфимской команде добиться победы и выйти во второй раунд Кубка Гагарина. В концовке основного времени Кузнецов сравнял счет, а в овертайме ассистировал Шелдону Ремпалу.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Автомобилиста» станет Алексей Кудашов.