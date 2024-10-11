Кудрявцева раскрыла требования к няне для шестилетней дочери

В начале сентября телеведущая Лера Кудрявцева объявила, что ищет няню для своей шестилетней дочери Маши. С тех пор кандидатки на эту должность забрасывают ее своими анкетами. Об этом телеведущая написала на своей странице в соцсети.

Кудрявцева признается, что у нее сложилось ощущение, что кандидатки хотят стать няней для нее.

Ведущая шоу «Секрет на миллион» пояснила, что она — работающая мама, которой нужен «доверенный человек, любящий деток всей душой и знающий начальную школу».

Кудрявцева предупредила, что не стоит писать ей тем, кто никогда не работал няней. Она напомнила, что «работа няней — это очень непросто, да еще в чужой семье».

Звезда также добавила, что многие удивляются тому, что она ищет няню в интернете, так как в Сети много мошенников и непорядочных людей. По слова Кудрявцевой, в агентствах ситуация ничуть не лучше.

«Да, кстати! Я абьюзер и страшный человек. Живите с этим знанием. Аминь», — заключила теледива.

Ранее Лера Кудрявцева прокомментировала скандал с блогершей Лерчек.