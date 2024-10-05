Лера Кудрявцева прокомментировала скандал с блогершей Лерчек

Российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала скандал, связанный с блогершей Лерчек. Своим мнением она поделилась на странице в соцсети.

Кудрявцева заявила, что считает Лерчек человеком, лишенным стыда и совести, который «гребет лопатой миллионы долларов». Например, сторис у блогерши стоит 13 млн рублей, пояснила телеведущая.

Она также рассказал, почему адвокат Катя Гордон решила защищать блогершу. По словам Кудрявцевой, та хотела помочь Лерчек, так как там является матерью троих детей.

Ранее сообщалось о том, что Лера Кудрявцева раскритиковала Павла Дурова за отказ обеспечивать своих детей.