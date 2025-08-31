Кулачный бой с участием около 100 спортсменов провели в Подольске

В подольских Дубровицах на фестивале «Славянское подворье» провели кулачный бой с участием около 100 спортсменов, сообщила администрация муниципалитета.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов рассказал, что в древние времена кулачный бой не считался потехой. Он позволял каждому мужчине проявить свою ловкость и храбрость, продемонстрировать силу характера. В современном мире кулачный бой стал одним из популярных видов спорта.

«Сегодня эта традиция живет по всему миру и стала международным видом спорта, объединяя людей со всех уголков планеты. На поле "Славянского подворья" вышли почти 100 богатырей из Федерации традиционных видов спорта "Двуглавый орел". Стенка на стенку, смелость против смелости, сила против силы — каждый удар и каждый шаг держали в напряжении. Было здорово увидеть это воочию», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

По информации администрации округа, народные коллективы продемонстрировали гостям фестиваля яркие номера. Для жителей и гостей округа организовали мастер-классы и кулачные бои. На территории также открыли показ изделий ручной работы. В трапезном ряду угощали разными вкусными блюдами.

Участники фестиваля не просто приятно провели последние летние дни. Они максимально интересно погрузились в атмосферу славянских традиций, узнали новые факты о культуре, открыли для себя новые ремесла, раскрыли свои творческие способности во время выполнения различных заданий.

