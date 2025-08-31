Сотрудники домов культуры Подольска в форме: новшества в округе с 1 сентября

По информации администрации, эскизы единой форменной одежды разработали для 50 подмосковных домов культуры, в число которых вошли подольский Дворец культуры «Октябрь» и Культурно-просветительский центр «Дубровицы». Организации принимают участие в реализации масштабного проекта «Умный ДК».

По данным администрации, при проектировании эскизов форменной одежды специалисты учитывали брендбуки домов культуры Подмосковья. Теперь контролеры, представители охраны, обслуживающий персонал, администраторы и технические работники в рабочее время будут ходить в специализированной одежде с уникальным логотипом.

«На основании торгов брендированную одежду для наших сотрудников шьют в специализированной организации по пошиву корпоративной формы в Санкт-Петербурге. Для женщин из административного персонала сделают шейные платки», — сказала директор ДК «Октябрь» Татьяна Ропот.

Для сотрудников культурно-просветительского центра «Дубровицы» форму для персонала шили в собственной швейной мастерской. Для женщин и мужчин выбрали разные цветовые гаммы.

«Наши мастерицы пошили 35 комплектов для сотрудников, женщинам в бордовом цвете, мужчинам – в изумрудном. А также сделали вышивку с логотипом КПЦ "Дубровиц". Сотрудникам очень нравится. На мероприятиях, которые пройдут в центре 1 сентября, все уже будут в новой форме», — сказал директор КПЦ «Дубровицы» Евгений Петраков.

В 2025 году в Московской области был запущен масштабный проект «Умный ДК», к которому присоединились 50 учреждений культуры из региона. Согласно информации администрации, ключевой целью инициативы является повышение доступности культурных центров для всех категорий населения, независимо от возраста и интересов. Внедрение унифицированного брендбука и форменной одежды для персонала представляет собой лишь один аспект комплексной модернизации. Параллельно в участвующих дворцах культуры внедряются современные онлайн-сервисы и технологические решения, включая новую цифровую платформу под названием «Открытый ДК».

Ранее сообщалось, что 17 домов культуры капитально ремонтируют в Подмосковье.