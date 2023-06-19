«Культурная оккупация»: в Японии построили парк, посвященный западной кинофраншизе

В Токио открыли крупнейший в мире парк по вселенной Гарри Поттера, сообщает портал Kyodo News.

Для фанатов истории о мальчике, который выжил, на территории парка воссоздали основные локации из фильмов. Например, посетители смогут почувствовать себя учениками Хогвартса и прогуляться по коридорам школы магии. Также любители вселенной, созданной писательницей Джоан Роулинг, окажутся в окружении магических существ и волшебных атрибутов: смогут полетать на метле, посмотреть матч по квиддичу и увидеть себя на ожившей фотографии.

«Сделано классно, хотелось бы побывать там»; «Наконец-то стал взрослым и смогу поехать в Хогвартс. Жаль, что письма так и не дождался», — прокомментировали новость фанаты Гарри Поттера.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал создание парка.

«Кому этот ваш Гарри Поттер нужен?»; «Какая-то культурная оккупация Японии, лучше бы строили парки, связанные со своей культурой. Прогнулись японцы»; «Построили выдуманный мирок для зомби, которым ничего, кроме «волшебства», неинтересно», — написали пользователи Сети.

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