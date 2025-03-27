«Куньлунь» собирается переехать из Подмосковья в Китай

Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в следующем сезоне вновь будет базироваться в Китае, сообщил портал Metaratings.

«Куньлунь» выступает в КХЛ с 2016 года. Во время пандемии команда проводила домашние матчи в России, а с 2020 года китайский клуб базировался в подмосковных Мытищах.

По данным портала, клуб еще не определился с ареной в Китае, в качестве нового дома для «Куньлуня» рассматриваются Пекин, Шанхай и Харбин.

Ранее сообщалось, что главного тренера СКА Романа Ротенберга могут уволить, если петербургский клуб не пройдет два раунда плей-офф.